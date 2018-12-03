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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Amasya merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu

Amasya merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu

- Şüphelilerin adliyeye getirilişi AMASYA (AA) - Amasya merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Amasya , İstanbul, Samsun ve Çorum'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 zanlıdan 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı,15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Amasya , İstanbul, Samsun ve Çorum'da 29 Kasım'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu 

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