Amasya merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu

- Şüphelilerin adliyeye getirilişi AMASYA (AA) - Amasya merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Amasya , İstanbul, Samsun ve Çorum'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 zanlıdan 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı,15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Amasya , İstanbul, Samsun ve Çorum'da 29 Kasım'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.