Amasya merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu - 22 zanlı adliyeye sevk edildi Haberi
- Gözaltına alınan zanlıların polis araçları ile adliyeye sevki - Zanlıların polis nezaretinde adliyeye alınması Amasya merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu - Operasyonda gözaltına alınan 22 zanlı adliyeye sevk edildiAMASYA (AA) - Amasya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlı adliyeye sevk edildi.Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Amasya , İstanbul, Samsun ve Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlıların adliyeye getirilişi sırasında polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Amasya merkezli 4 ilde 6 gün önce düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alınmıştı.