Amasya’dan gönderilen bayrak Afrin’de dalgalanıyor

-Fotoğrafın öğrencilere teslim edilmesi

-Komutanın birliği anlatması

-Valinin konuşması

-Törenden görüntü

-Bayrağın gönderildiği programda heyecanlanan öğrencinin görüntüleri

-Programda şiir okuması



( AMASYA ) AMASYA



- Amasyalı öğrencilerin Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak için gönderdiği Türk bayrağı Afrin semalarında dalgalanıyor. Okullarında dalgalanan Türk bayrağını askerlerin kontrolü sağladığı bir tepede dalgalanması için Afrin’e yollayan Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğrencilerine Mehmetçik jest yaptı. Al bayrağı Raco beldesinde konuşlanan komando birliğinde törenle göndere çeken askerler, o anları fotoğraflayıp Şehzadeler Şehri’ne gönderdi. Afrin’den gelen fotoğrafı Amasya Valisi Dr. Osman Varol ile birlikte öğrencilere teslim eden 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, bayrağı karargah binasına asan askerlerin çok memnun olduklarını söyledi.



Öğrencilere seslenen Vali Varol, “Sizlerin kalbi, gönlü onlarla, görev yapan kahramanlarla birlikte olduğu sürece bu milletin sırtının yere gelmesi mümkün değil” dedi.

Okul müdürü Ahmet Eren ile okul aile birliği başkanı Ümit Ağış, Varol ile Uğur’a günün anısına hediye verdi. Bayrağın gönderildiği törende sunuculuk yaparken nefes nefese kalması üzerine Vali Varol’un yanına çağırıp moral verdiği 9. sınıf öğrencisi Tarık Cin de gür sesle şiir okudu.

