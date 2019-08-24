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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Amasya'daki uyuşturucu operasyonu Haberi

Amasya'daki uyuşturucu operasyonu Haberi

- - Şüphelilerin adliyeye getirilmesi - Merzifon Adliyesi'nden görüntü - Merzifon ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol kontrollerinde durdurulan bir araçta bulunan uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen A.S. O.B. ve E.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe, "uyuşturucu temin etmek ve ticaretini yapmak" iddiasıyla tutuklandı.Polis, dün Meray Kavşağı mevkisinde A.S. idaresindeki bir otomobili durdurmuş, araçtaki kişilerin davranışlarından şüphelenilmesi üzerine yapılan aramada yaklaşık iki gram esrar ve 37 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

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