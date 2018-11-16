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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Amasya'daki fuhuş operasyonu Haberi

Amasya'daki fuhuş operasyonu Haberi

- Zanlıların adliyeye getirilmesi - Fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince fuhuş yaptıkları, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüpheliler, 13 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Adli Kontrol Fuhuş Operasyonu Fuhuş Irak Trol 

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