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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Amasya’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı İzle

Amasya’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı İzle

Kaza alanından görüntüler.

( AMASYA ) - AMASYA

Bild Yolcu Otobüsü 


- Amasya’nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 3 kişiden 2’si hayatını kaybetti, 1'i yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Duran Y. yönetimindeki 60 RC 333 plakalı yolcu otobüsü Suluova ilçe girişindeki kavşakta Abdul Samet Cenik’in kullandığı 05 FC 142 plakalı otomobil ile çarpıştı. Hurdaya dönen otomobildeki Miyase Cenik olay yerinde, Hamide Özcan ise kaldırıldığı Suluova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Cenik ise ambulansla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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