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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Amasya’da yasağa uymayan vatandaşları zabıtalar uyardı

Amasya’da yasağa uymayan vatandaşları zabıtalar uyardı

Amasya’da yasağa uymayan vatandaşları uyaran zabıta ekipleri ile yaşlılar arasında bazı diyaloglar yaşandı.

( AMASYA ) AMASYA

Diyalog Sokağa Çıkma Yasağı Zabıta 


- Genelge ile sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyaran Amasya zabıta ekipleri, bazı vatandaşların ısrarlı tavırları ile karşılaştı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için “sokağa çıkma yasağı” getirilmesine rağmen yasağa uymayan bazı vatandaşları zabıtalar uyararak bilinçlendirdi. Amasya’da yasağa uymayan vatandaşları uyaran zabıta ekipleri ile yaşlılar arasında bazı diyaloglar yaşandı.
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