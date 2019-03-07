Amasya'da yangın İzle

- Ekipler tarafından söndürülen yangından detay görüntüler - Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında 2 ev, bir ahır ve bir samanlık kullanılamaz hale geldiAMASYA (AA) - Amasya 'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında 2 ev, bir ahır ve bir samanlık zarar gördü.Irgat Mahallesi'nde Hüseyin Akgül'e (71) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan Vedat Akgül'e (43) ait ev, ahır ve samanlığa da sıçradı.Ev sakinleri, dışarı çıkarak ahırda bulunan hayvanları da kurtardı.Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangın sonucu 2 ev ile ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.
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