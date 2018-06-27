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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Amasya'da yangın

Amasya'da yangın

- Yangın çıkan ahırdan görüntü - Ağlayan kadınlar - İtfaiye ekiplerinin ve iş makinelerinin yangını söndürmesi - Evi yanan kişinin kardeşi Mehmet Bülbül'ün açıklamaları - Yangında 4 büyükbaş hayvan telef olduAMASYA (AA) - Amasya 'da bir samanlıkta çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.Merkeze bağlı İpekköy köyünde, Nurettin Bülbül'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki ahır ve eve sıçradı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü.Ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvanın telef olduğu yangında, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi, evde ise hasar oluştu.

Samanlık Büyükbaş Hayvan Hayvan 

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