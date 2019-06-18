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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Amasya’da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama İzle

Amasya’da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama İzle

GENEL GÖRÜNTÜ, ŞAHISLARDAN GÖRÜNTÜ

( AMASYA ) AMASYA

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Yolcu Taşımacılığı Uyuşturucu Madde 


- Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre ekipler, 55 ABN 828 plaka araçla İ.K., F.Ü.,ve E.K. isimli şahısların İstanbul’a gittikleri ve Amasya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Merzifon Meray Kavşağı'nda araç durduruldu. İ.K. ve F.Ü. isimli şahısların olduğu belirlendi. Yapılan üst aramasında İ.K. isimli şahsın üzerinde 10.40 Gram skunk maddesi ve 2,60 gram toz esrar maddesi elde edildi. E.K. isimli şahsın ayrı geleceği ihtimali üzerine ekipler ilçe girişinde yapılan uygulamada saat 03.00 sıralarında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü durdurdu. Araç içerisinde E.K. isimli şahsın olduğu tespit edildi. E.K. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1,43 gram cebinde, bin 524,5 gram eşyasının içinde toz esrar ele geçirildi. Şahıslar, uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınarak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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