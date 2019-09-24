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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Amasya’da uyuşturucu operasyonu 3 tutuklama

Amasya’da uyuşturucu operasyonu 3 tutuklama

uyuşturucuların bulunması

Kokain Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde 

-sergilenmesi

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri Merzifon ilçesi Meray Kavşağı'nda 34 BKL 285 ve 34 BLK 785 plakalı 2 araçta ve araçtaki 3 kişinin üzerilerinde yaptıkları aramada 1445,65 gram skunk, 4,96 gram kokain ve 214 adet mor 283 adet gri renkte ekstacy hap ele geçirdi. “Uyuşturucu madde ticareti” ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Y.C.Y, Z.K. ve A.C.T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (UY-SLH-
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