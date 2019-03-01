- Amasya 'da trafik kazası - 4 yaralı - Olay yerinden detaylarAMASYA - Amasya 'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Samsun İstikametinden İstanbul istikametine giden sürücüsü belirlenemeyen 05 BE 983 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden Seydi Yanardağ (61) kullandığı 44 EE 468 plakalı Kamyonetle çarpıştı.Kazada, araç sürücü ile hafif ticari araçtaki Sadık ve Zeynel Karatepe ve Kemal Göktaş (53) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım