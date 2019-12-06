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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Amasya'da sivil savunma tatbikatı gerçeğini aratmadı Haberi

Amasya'da sivil savunma tatbikatı gerçeğini aratmadı Haberi

KURTARMA GÖRÜNTÜSÜ

Polis Hastane Tatbikat Özel Harekat Polisleri Sivil Savunma 

-DETAY GÖRÜNTÜLER

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya Emniyet Müdürlüğünde yapılan sivil savunma tatbikatı gerçeği aratmadı. Emniyet Müdürlüğü bahçesinde senaryo gereği ilk olarak çıkan yangında mahsur kalan personeller kurtarıldı. Ardından özel harekat polisleri şişme yatağa atlayarak binayı terk etti. Senaryo gereği son olarak yaralanan vatandaşlar AFAD tarafından sedye ile iple sarkıtılarak binadan tahliye edilerek, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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