Amasya'da şehir merkezinde karaca

- - Karacanın kaçması - Şehir merkezine inen karaca, şaşkınlığa yol açtıAMASYA (AA) - Amasya 'da şehir merkezine inen karaca, şaşkınlığa neden oldu.Şehir merkezine ormanlık alandan geldiği tahmin edilen karaca, etrafındakilerden korkup kaçarken Yeşilırmak'a düştü.Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Amasya Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi gelmeden kıyıya çıkmayı başaran karaca, ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.Vatandaşlar, cep telefonuyla karacanın sudan çıkıp ormanlık alana kaçmasını görüntüledi.