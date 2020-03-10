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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Arşiv görüntüler

( AMASYA ) AMASYA

Hastane Su Kanalı Minibüs Kazası Direksiyon Yağmur Suyu 


- Amasya’da minibüsün yağmur suyu kanalına yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.45’te İlyasköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat istikametinden Amasya’ya doğru seyir halinde olan İbrahim Balçık(46) yönetimindeki 52 FF 039 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına yuvarlandı. Kazada Ayşe Demir(80) olay yerinde, Necmettin Demir(86) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar ise şunlar: Sürücü İbrahim Balçık, Sevgi Balçık(34), Yiğit Balçık (14), Filiz Balçık (12), Sare Demir (59), Güner Demir (31) ve Osman Demir (35). Yaralıların Amasya Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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