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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Amasya'da maden işçilerinden basın açıklaması

Amasya'da maden işçilerinden basın açıklaması

- Madencilerden detay - Cemil Güven'in basın açıklaması - Madencilerin madene inmesiAMASYA (AA) - Merzifon Gürmin AŞ Yeni Çeltek Linyit İşletmesinde çalışan maden işçileri, sorunlarının çözülmesini istediklerini belirtti.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Merzifon Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven, Yeni Çeltek Linyit İşletmesi önünde işçilerle birlikte yaptığı basın açıklamasında, işletmenin 2013 yılında Soma Holding Gürmin AŞ'ye devredilmesinden sonra birçok sıkıntı yaşadıklarını, geriye dönük maaş, tazminat ve kömür haklarının halen verilmediğini söyledi.

Haklarını aramak için eylemler yaptıklarını anlatan Güven, "Bu insanlar Kurban Bayramı geçirdi. Maaşımızın günü geçti, para yok. Okullar açılacak, para yok. İnsanlar aldığı kurbanlıkları dahi parasızlıktan geri verdi. Maaşlarımızın düzenli şekilde ödenmesini istiyoruz. İşverenimizin 2016 yılından beri yerine getirdiği hiçbir yükümlülüğü yok." dedi.
Yer altında iş güvenliklerinin bulunmadığını öne süren Güven, "2018 yılından bugüne kadar 198 iş kazası geçirildi. Bunların 3'ü büyük kazaydı ve bu iş kazalarının yüzde 90'ı malzeme yetersizliğinden oldu. Burada 198 kişi iş kazası geçirdi." ifadesini kullandı.Güven, Manisa Soma İşletmesinde 2014 yılında meydana gelen iş kazasının ardından Soma Gürmin AŞ'nin çıkmaza girdiğini ileri sürerek, "Orada 301 kişi öldü. Allah rahmet eylesin. Ne maaşımızı düzgün alabildik ne 100 küsur emeklimiz tazminatını alabildi ne de burada sağlıklı şekilde çalışabilirlik o günden bu yana." diye konuştu.
Sorunları yetkililere de ilettiklerini dile getiren Güven, bir an önce çözüm beklediklerini kaydetti.
Maden işçileri, basın açıklamasının ardından iş sahalarına döndü.

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