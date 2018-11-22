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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Amasya'da lastikçilerde 'kış lastiği' mesaisi

Amasya'da lastikçilerde 'kış lastiği' mesaisi

Amasya 'da lastikçilerde "kış lastiği" mesaisi - Amasya 'da lastikçilerde "kış lastiği" mesaisi - Oto lastikçiden görüntüler - Lastikçi Hakan Ekiz ile Amasya 'da lastikçilerde "kış lastiği" mesaisiAMASYA (AA) - Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık itibarıyla başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu, Amasya 'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki oto lastikçilerinin mesaisini artırdı.Nisan 2019'a kadar geçerli olacak kış lastiği kullanımı zorunluluğu ve mevsim koşullarının ağırlaşması nedeniyle araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, sanayi sitelerinde yoğunluk oluşturdu.İlçede 20 yıldır oto lastikçiliği yapan Hakan Ekiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir haftadır yoğunluğun arttığını söyledi.

Kış şartlarının etkili olması ve zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kalması dolayısıyla sürücülerin oto lastikçilerine yöneldiğini belirten Ekiz, günde yaklaşık 25 aracın lastik değişimini yaptıklarını anlattı.Mesailerine bazen gece de devam ettiklerini dile getiren Ekiz, "Kış lastiği takarak kaza riskini en alt seviyeye indiriyoruz. Kar yağışının başlaması ile kış lastiklerine olan talep arttı. Herkesin kış lastiklerini taktırması gerekiyor. Biraz yoğun tempoyla çalışıyoruz ama yeter ki vatandaşımız mağdur olmasın." dedi.
Ekiz, oto lastikçilerindeki yoğunluğun 20 gün daha süreceğini tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.Sürücü Kaan Baloğlu da mecbur olmamasına rağmen güvenlik açısından kış lastiği taktırdığını belirterek, herkese lastiklerini değiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Muhabir Ticari Araç Kış Lastiği 

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