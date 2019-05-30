Amasya'da kitap şenliği

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- Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün “Vizyon 2023 Okumadan Gerçekleştirmek Güç” projesi kapsamında 20 öğretmen ve 432 öğrenci okudukları kitaplarda karşılaşmış oldukları olay, kahraman ve kavramlara ilişkin durumları Amasya Üniversitesi bahçesinde sergiledi. Proje kapsamında özellikle ilkokul 1-2-3 ve 4. sınıflarında çocuklarda okumaya karşı ilgi ve olumlu bir tutum sağlamak ve okuma kültürü oluşturmak hedefleniyor. Etkinlik hakkında bilgi veren Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, “20 kahraman öğretmen ve 432 pırıl pırıl öğrenci ile Amasya’da başlatmış olduğumuz bu faaliyeti önümüzdeki yıl 400 kahraman öğretmen ve 10 bin pırıl pırıl öğrenci ile yapmayı hedefliyoruz. Önümüze böyle bir vizyon koyduk” dedi.

4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Reyhan Ataseven, “Sınıfta okuduğumuz kitabın ismi 'Sakız Sardunya'. İsmini sevmeyen kızın sevdiği çizgili sincap boyadık. Kedi maskesi yaptık, sardunya çiçeği aldık sınıfımıza, kumbara tasarladık. Bugün de burada sergiliyoruz" diye konuştu.

Sınıf Öğretmeni Selamet Çobanbaşı ise, “Çocuklarımızla birlikte Sakız Sardunya adı altında bir kitap okuduk. Okuduğumuz kitaptaki etkinlikleri çocuklar yaparak, yaşayarak katılım halinde yürüttük. Çocuklar okuma etkinlikleri sayesinde kitap okumayı alışkanlık haline getirdiler. Kitabın ortak noktasında bir araya geldik. Aktif hale geldiler. Her gün okumak için canla başla, hevesle katıldılar" şeklinde konuştu.

Şenlik sonunda Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri mini bir konser verdi. (UY-SLH-Y)

