Amasya'da iş merkezinde korkutan yangın Haberi

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi



( AMASYA ) - AMASYA



- Amasya'da özel bir bankanın da bulunduğu iş merkezinde çıkan yangın sonucu dumandan etkilenenlerden 3’ü hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Dere Kocacık Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine mahsur kalan çalışanlar Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından uzatılan merdivenle camlardan çıkarıldı. Yangını söndüren itfaiyeciler duman tahliyesi ve soğutma çalışması yaptı. Dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildi. Durumu ciddi olan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangında iş merkezinin bodrum katında hasar oluştu. (MÇ-SLH-Y)

