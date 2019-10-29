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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

- Kaza yeri - Kaza yapan araç - Ekiplerin aracı yoldan çekmeleri - Arabanın içindeki içki şişeleriAMASYA (AA) - Amasya 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Umutcan Delibalcı (19) yönetimindeki 19 AAN 310 plakalı otomobil, Amasya Park mevkisinde Muharrem Cenik (53) idaresindeki 60 TD 404 plakalı otomobile arkadan çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada araç sürücüleri ile araçlardaki Osman Can Şahin (21) ve Berkan Coşgun (18) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Balcı Polis Ekipleri 

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