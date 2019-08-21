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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

- Kara yolları ekiplerinin önlem alması - Kaza yapan aracın çekiciye yüklenmesiAMASYA (AA) - Amasya 'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.Ömer Karaali (37) yönetimindeki Trabzon'dan İstanbul'a giden 61 HF 182 plakalı hafif ticari araç, Sekü köyü kavşağında refüje çarpıp devrildi.Sürücü ile araçtaki Rümeysa (12), Hümeyra (12), Bedirhan (14) ve Raziye Karaali (42) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ticari Araç Meyra 

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