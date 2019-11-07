Amasya’da ev yangını



- Amasya’nın Merzifon ilçesinde çıkan ev yangını itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Alınan bilgiye göre Merzifon İlçesi Mahsen Mahallesi'nde Erhan Ç.’ye a ait iki katlı müstakil binanın giriş katında henüz belli olmayan bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ev sahibi ve çevredekilerin durumu Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.



loading...