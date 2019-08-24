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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Amasya'da bir kişi otomobilde silahla vurulmuş olarak bulundu Haberi

Amasya'da bir kişi otomobilde silahla vurulmuş olarak bulundu Haberi

- Cinayetin işlendiği otomobil - Polisin olay yerinde çalışmasıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Taşova ilçesinde bir kişi, otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Faravga mevkisindeki bir otomobilin içinde bir kişinin uzun süredir hareketsiz durduğunu görenler güvenlik güçlerine haber verdi.Polis ekiplerince yapılan incelemede, otomobildeki Necip Yüksel'in (35) silahla vurulması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.İncelemenin ardından Yüksel'in cenazesi, Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenaze Güvenlik Güçleri Bild 

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