Amasya'da bir kişi evinde ölü bulundu

- - Evin önündeki polis aracı ve ambulans - Cenazenin evden çıkarılmasıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, yalnız yaşayan 69 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Hacıyahya Mahallesi Çınar Sokak'ta oturan Emine Culuk'dan (69) haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.112 Acil Sağlık ekibiyle eve giren polis, Emine Culuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.Culuk'un cesedi, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde yapılan ön incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Merkezine gönderildi.