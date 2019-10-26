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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Amasya'da 5 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiası

Amasya'da 5 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiası

- Gümüşhacıköy Hükümet Konağı - Şüphelilerin adliyeden çıkartılışı - Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 5 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan Fatma Arslan, oğlu Serkan Arslan için 2014 yılında İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek "kayıp" ihbarda bulundu. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geçen yıl dosya hakkında inceleme yaparak Arslan'ın öldürülmüş olabileceği şüphesiyle çalışma başlattı.Arslan'ın en son Manisa'nın Demirci ilçesine gittiğini belirleyen ekipler, Uşak ve Manisa'da yapılan eş zamanlı operasyonda 2'si kadın, 5 kişiyi gözaltına aldı.Gözaltına alınan kişilerin ifadelerinde işaret ettikleri yerde çalışma yapan ekipler, insan kemiklerine ulaştı. Anne Fatma Arslan'dan alınan numune ile kemiklerden alınan DNA örnekleri karşılaştırılarak cesedin Serkan Arslan'a ait olup olmadığı kesinleştirilecek.Olayla ilgili gözaltında bulunan V.Y, R.C, M.K, U.D. ve A.C. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Mahkemece V.Y. ve R.C. tutukladı, M.K, U.D. ve A.C. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Adli Kontrol İnsan Kemikleri Irak Trol 

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