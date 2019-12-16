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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Amasya’da 2 katlı evin çatı katı yandı

Amasya’da 2 katlı evin çatı katı yandı

YANAN EVDEN GÖRÜNTÜ, İTFAİYEDEN GÖRÜNTÜ

( AMASYA ) AMASYA

Çatı Katı Bild Trol 


- Amasya’nın Suluova ilçesinde 2 katlı evin çatısında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde Muhittin Yığman'a ait 2 katlı evin çatı kısmında yangın çıktı. Ev sahibi ve çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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