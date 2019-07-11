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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Amasya'da 15 dakikalık yağış ve fırtına sonrası evlerin çatısı uçtu, ağaçlar yıkıldı, yollar göle döndü

Amasya'da 15 dakikalık yağış ve fırtına sonrası evlerin çatısı uçtu, ağaçlar yıkıldı, yollar göle döndü

GENEL GÖRÜNTÜ

Hastane Devlet Hastanesi 

-RÖPORTAJ
-KIRILAN AĞAÇLAR
-UÇAN ÇATILARDAN GÖRÜNTÜ

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’da yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına hayatı felç etti. Aşırı yağış yollarda sele sebep olurken, evlerin çatısı uçtu. Rüzgar ağaçları yerinden söktü. Trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Şehrin bir çok noktasında ağaçları söktü. Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, “Bir 15 dakika sürdü. Şiddetli bir fırtınaydı, yağışla birlikte. Belediye olarak biz görevimizin başındayız. Yıkılan ağaçlarımız var 2, 4 ana cadde üzerinde 1 tane ırmak kenarımız bizim gezi yolumuzda var. Şeyhcui tarafında yıkılan ağaçlarımız var. Şu anda can kaybımız gelmedi. Biz yine ekip olarak, belediye olarak yine görevimizin başındayız. Her hangi bir olumsuzluk da yok şu anda” dedi.
Kuvvetli fırtına devlet hastanesinin de çatısını uçurdu. Hastanenin çatısından uçan parçalar etraftaki araçların arasına ve otopark alanına düşerken, hastanenin vermiş olduğu hizmetlerde bir aksama olmadığı öğrenildi.
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