Amasya’da 1 dönümlük örtü yangını Video

-İtfaiyeni söndürme çalışmalarına



( AMASYA ) AMASYA



- Amasya’da Havai fişekten çıktığı değerlendirilen yaklaşık 1 dönümlük alanda örtü yangını meydana geldi. Vatandaşların durumu itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine giden Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Atılan hava fişeklerin ormana düşmesi sonucu örtü yangını meydana geldiği öğrenildi.Yangın büyümeden söndürülürken, bir süre soğutma işlemi yapıldı. Yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.

