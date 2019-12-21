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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Amasya Belediye Başkanı Sarı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - AMASYA

Amasya Belediye Başkanı Sarı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - AMASYA

Amasya Belediye Başkanı Sarı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - AMASYA - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın fotoğrafları incelemesi ve oylaması Amasya Belediye Başkanı Sarı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıAMASYA (AA) - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sarı, 3 fotoğraf için oy verdi.Mehmet Sarı, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış Şehitleri Anısına", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi Engelini Unuttu, Evladına Şifa Arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.Seçkideki her bir fotoğrafın büyük anlamlar içerdiğini vurgulayan Sarı, "Fotoğraf seçimi yaparken gerçekten zorlandım. AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. AA, Kurtuluş Savaşı dönemlerini gözümüzün önüne getirdiğimizde o imkansızlıklar içinde bile görevini yapmış, şimdi de aynı şekilde hepimiz için gurur kaynağı olmuş ve olmaya devam ediyor. AA çalışanlarını tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Muhabir Uttu Gori 

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