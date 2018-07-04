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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Amasya beji mermeri ve çiçek bamyası tescillendi

Amasya beji mermeri ve çiçek bamyası tescillendi

- Amasya beji mermeri ile çiçek bamyasından görüntüler - Amasya Valisi Osman Varol'un açıklamaları - Amasya beji mermeri ile çiçek bamyasına coğrafi işaret tescil belgesi alınması, kentte sevinçle karşılandı - Amasya Valisi Osman Varol: - "Bütün ekibimizle beraber uğraş verdiğimiz iki önemli ürünümüzün coğrafi işaretini almış bulunuyoruz. Markalaşma anlamında, özellikle üreticilerimizin katma değerinin artması konusunda katkısı olacağını düşünüyoruz"AMASYA (AA) - Barındırdığı tarihi ve kültürel değerleriyle "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi"ne alınan "şehzadeler şehri" Amasya 'da, Amasya beji mermeri ile çiçek bamyasına coğrafi işaret belgesi alındı.Vali Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya beji mermeri ile çiçek bamyasının kentin önemli değerlerinden olduğunu söyledi.

Bu ürünlerin coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenmesinin kente hayırlı olmasını dileyen Varol, şunları kaydetti:"Bütün ekibimizle beraber uğraş verdiğimiz iki önemli ürünümüzün coğrafi işaretini almış bulunuyoruz. Markalaşma anlamında, özellikle üreticilerimizin katma değerinin artması konusunda katkısı olacağını düşünüyoruz." dedi.
Bunlardan birinin Amasya beji mermeri olduğuna işaret eden Varol, " Amasya ile özdeşleşmiş bir ürün, ciddi ticari değeri var. Önemli bir ihracat kalemi. Ürünün birtakım ticari haklarının korunması ve markalaşmasının önemli katkısı olacağını düşünüyoruz. Bir diğeri de ticari ürünümüz, Amasya çiçek bamyası. Yöremizde çiftçinin ciddi gelir kaynağı olan önemli bir ürün. Bunun da coğrafi işaretini almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı. Amasya genelinde 5 bin dekar alanda üretimi yapılan ve il ekonomisine 17 milyon lira katkı sağlayan çiçek bamyası, yöre sakinleri için önemli gelir bir kaynağı oluşturuyor.Görünümü ve kalitesiyle diğer bej mermerlerden ayrılan Amasya beji mermeri de Amasya 'dan 50 ülkeye ihracat yapılarak ülke ekonomisine yılda 50 milyon dolar kazandırıyor.

Mermerler Lyon Dolar Gesi 50 Milyon Dolar 

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