Amasra’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor İzle

-Amasra Küçük limandan görüntü

-Amasra Kalesine Sis çökme anı ve görünürden kaybolması

-Amasra Kent Merkezinden Görüntü

-Amasra Kuşbakışı sis Görüntüsü



( BARTIN -ÖZEL-HD) BARTIN



- Bartın'ın Amasra ilçesinde iki gündür devam eden yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Dün başlayan yoğun sis nedeniyle meteoroloji tarafından uyarılan İdareler Vatandaşları yoğun sis nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarırken balıkçılar da sis nedeniyle iki gündür denize açılamadı. Amasra Belediyesi yaptığı anonslar ile vatandaşları ve denize açılacak balıkçıları olumsuzluklara karşı uyardı. Sisli ve soğuk havanın deniz üzerinden geldiği perşembe günü de etkili olacak olan sisin Cuma günü etkisini kaybedeceği öğrenildi.

