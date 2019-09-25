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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Amasra'da tapınak kalıntıları bulundu - BARTIN

Amasra'da tapınak kalıntıları bulundu - BARTIN

- Kalıntının çevresinden görüntüler - Sütunlardan detaylarAmasra'da tapınak kalıntıları bulundu - Bartın 'ın Amasra ilçesinde yürütülen sondaj kazılarında, ilçeye adını veren Kraliçe Amastris'in tapınağına ait olduğu düşünülen sütun ve mermer kaidelere rastlandıBARTIN (AA) - Bartın 'ın Amasra ilçesindeki sondaj kazılarında, ilçeye adını veren Kraliçe Amastris'in tapınağına ait olduğu değerlendirilen sütun ve mermer kaideler bulundu.Alınan bilgiye göre, Amasra Müze Müdürlüğünce Kum Mahallesi'ndeki 2 dönümlük arazide, 2 ay önce sondaj çalışması başlatıldı.Çalışmalarda, 5 adet 6 metre boyunda sütun ile sütun ayaklarının konulduğu hayvan figürlü taban mermer kaidelere rastlandı.Amasra Müze Müdür Vekili Ahmet Çapkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, alanda yapılan sondaj çalışmalarıyla ortaya çıkan eserleri, Kraliçe Amastris'e ait tapınak kalıntıları olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Kazı çalışmalarını, detaylı ve bilimsel olarak sürdürmek için durdurduklarını aktaran Çapkun, "Alanda daha detaylı bilimsel kazı ve araştırma yapılacak. Ancak bu çalışmalardan sonra kesin bir sonuca ulaşacağız." dedi.
- "Yer altındaki serveti insanların hizmetine sunacağız"İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun da ilçede yapılan her kazının, Müze Müdürlüğünün izni ve gözetimine tabi olduğunu belirtti.
İlçedeki kazılarda Roma ve Bizans dönemlerine ait zengin eserlere rastlandığını dile getiren Dursun, "Burada milattan sonra 3. veya 4. yüzyıllara, yani Antik Çağ'a ait, tapınak olarak kullanılan yapının parçalarını görüyoruz. Bölgede geniş çaplı kurtarma kazısı yapacağız. Ortaya çıkan eserler, ilçedeki üzeri örtülü tarihi ve antik şehri gün yüzüne çıkarma adına ümit veren bulgulardır. İlçede çalışmalarımız artarak devam edecek. Sahip olduğumuz yer altındaki serveti, insanlığın mirası olan bu tarihi mekanları bulup insanlarımızın hizmetine ve tanıtımına sunacağız." ifadelerini kullandı.

Milat Tarihi Mekan Hayvan 

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