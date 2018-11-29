- Amasra’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi Haberi

-- Mendirekten görüntüler

-- Limana sığınan balıkçı tekneleri

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( BARTIN ) BARTIN



- Bartın’ın Amasra ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Amasra'da sabaha karşı başlayan ve aralıksız devam eden rüzgar ve yağmur nedeniyle hayatı olumsuz etkilendi. Rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi buldu. Şiddetli fırtına ile beraber Karadeniz'de oluşan dev dalgalar ise sahilleri dövdü. Karadeniz'de oluşan dev dalgalar nedeniyle balıkçıların denize açılamaması da balık tezgahlarını olumsuz etkiledi. Balıkçıların avlanamaması nedeniyle tezgahlar boş kalırken Vatandaşlar mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaya çalıştı. (AY-

