Amasra’da fırtına çatıları uçurdu İzle

-güvenlik şeritleri

-uçan çatılar



( BARTIN ) BARTIN



- Bartın’ın Amasra İlçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 45 kilometreyi bulan rüzgar çatıları uçurdu. Bartın Amasra İlçesinde geceden etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 45 kilometreyi bulunan rüzgar bazı evlerin çatılarını uçurdu. Çatından kopan parçalar yola uçtu. Meydana gelen fırtınada herhangi bir can kaybı yaşanmazken zabıta ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre fırtınanın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. (AY-SÖ-

