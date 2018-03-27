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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Amanoslar'daki terör operasyonu - Şehit Uzman Çavuş Tokur'un naaşı memleketinde - SAMSUN

Amanoslar'daki terör operasyonu - Şehit Uzman Çavuş Tokur'un naaşı memleketinde - SAMSUN

- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un naaşının getirildiği uçaktan görüntüler - Şehit yakınlarının havaalanında bekleyişi - Şehit karşılama törenine katılanlardan görüntüler - Şehit naaşının uçaktan alınıp omuzlarda taşınması - Dua edilmesi - Cenaze aracının alandan ayrılmasıAmanoslar'daki terör operasyonu - Şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tokur'un naaşı memleketi Samsun 'a getirildiSAMSUN (AA) - Amanos Dağları'nda yürütülen terör operasyonu kapsamındaki arama tarama faaliyetleri sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un naaşı memleketi Samsun 'a getirildi.
Adana'daki İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen Tokur'un cenazesini, yakınları, Samsun Valisi Osman Kaymak, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Alpay Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel ile diğer yetkililer karşıladı.Şehidin Ankara'da bulunan eşi Melike Tokur ile İstanbul'daki annesi Nazmiye ve babası Sebahattin Tokur'un da bu gece uçakla Samsun 'a geleceği öğrenildi.Yarın Salıpazarı ilçesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehidin naaşının aynı ilçede bulunan şehitlikte toprağa verileceği bildirildi.

Şehit Cenaze Askeri Uçak Cenaze Namazı Terör Operasyonu 

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