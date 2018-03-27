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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Amanos'ta öldürülen teröristler termal kamerada

Amanos'ta öldürülen teröristler termal kamerada

Türk askerinden görüntüler

Termal Kamera Güvenlik Güçleri Kamera Terör Örgütü Teröristler 

-Askerlerin terörist cesetlerini çıkartması

( HATAY -ÖZEL) HATAY

- Hatay'ın Arsuz ilçesinde Amanos Dağları'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı 11 teröristin cesetlerinin Türk askeri tarafından bulundukları yerden çıkartılması termal kameralar tarafından görüntülendi. Bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak güvenlik güçleri tarafından sürdürülen planlı operasyonlar kapsamında, Arsuz ilçesi Karagöz Mahallesi Meti Sırtları bölgesinde dün bir grup terörist tespit edildi. Bölgeye sevk edilen yakın hava desteği ile saat 19.00 sıralarında teröristlerin bulunduğu alanın ateş altına alındığı operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin cesetlerinin Türk askeri tarafından bulunduğu yerden çıkartılması termal görüntülere yansıdı.
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