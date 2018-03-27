Amanos şehidinin cenazesi Samsun'a getirildi

-Tabutun uçaktan indirilmesi

-Taşınması

-Cenaze aracına bindirilmesi

-Cenaze aracının ayrılması



( SAMSUN ) SAMSUN



- Hatay'ın Amanos Dağları'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Samet Tokur'un cenazesi havayolu ile Samsun'a getirildi.

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Samet Tokur'un (25) cenazesi Samsun Çarşamba Havaalanı'na getirildi.

Adana'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Samsun'a getirilen Şehit Tokur, havaalanında askeri törenle karşılandı. Protokol ve yakınları tarafından karşılanan şehit Tokur'un cenazesi, askerler tarafından taşınarak cenaze aracına konuldu. Sabahatttin ve Nazmiye Tokur'un çocukları olan Şehit Tokur, Salıpazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı. Sabahattin ve Nazmiye Tokur'un en büyük çocukları olan Samet Tokur, evliydi. Şehidin Ankara'da bulunan eşi Melike Tokur ve İstanbul'da bulunan anne-babasının bu akşam Samsun'a gelmesi bekleniyor. Şehidin cenazesini havaalanında Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, kurum müdürleri, askeri erkan ve şehidin yakınları karşıladı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un cenazesi, yarın Salıpazarı Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kalfalı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.

