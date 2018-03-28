Amanos şehidinin cenazesi havadan görüntülendi

-Şehit yakınlarından görüntü

-askerlerden görüntü

-cenaze namazının kılınması

-tabutun taşınması

-detay



( SAMSUN -HD)- Cenazeye şehidin silah arkadaşları da katıldı SAMSUN



- Hatay'ın Amanos Dağları'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un (25) cenazesi Samsun’un Salıpazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye şehidin silah arkadaşları da katıldı.

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Samet Tokur'un cenazesi dün akşam Samsun-Çarşamba Havaalanı'na getirildi.

Şehit Tokur’un Salıpazarı ilçesindeki baba ocağında cenaze töreni öncesinde helallik alındı. Alınan helalliğin ardından şehit Tosun’un naaşı Fatih Camisi'ne getirildi.

Şehit Tokur’u Hatay’da birlikte görev yaptığı silah arkadaşları da yalnız bırakmadı. Şehidin eşi Melike Tokur ve annesi Nazmiye Tokur, şehidin tabutuna yaslanarak şehidin fotoğrafını öpüp ağıt yaktılar. Şehit Tokur’un cenazesi Fatih Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kalfalı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına götürüldü. Sağlık Bakanı Demircan da katıldı Şehidin cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Fuat Köktaş, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekilleri Hayati Tekin, Kemal Zeybek, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, kurum müdürleri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.



