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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Amanos şehidini silah arkadaşları uğurladı

Amanos şehidini silah arkadaşları uğurladı

Cenazenin gelmesi

Şehit Kabristan Çatışma Cenaze Namazı Terör Örgütü 

-Silah arkadaşlarından görüntüler
-Törenden görüntüler
-Dua edilmesi
-Şehidin araca konulması
-Aracın gitmesi
-Şehidin fotoğrafları

( ADANA )- Hatay Amanoslar'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un cenazesi Adana'da düzenlenen törenle memleketi Samsun’a uğurlandı ADANA

- Hatay'da Amanos Dağları'nda terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur için Adana'da tören düzenledi.
Hatay’dan gelen silah arkadaşları şehidi memleketi Samsun'a uğurladı. Amanoslar'da PKK ile girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur (25) için Adana İl Jandarma Komutanlığı’nda törenin düzenlendi.
Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile kent protokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.
Şehidin özgeçmişinin okunmasının ve dua edilmesinin ardından şehit Samet Tokur'un naaşı memleketi Samsun’a uğurlandı. Bu sırada Hatay’dan gelen şehidin silah arkadaşları dua edilirken duygulandı. 1 yıllık evli olan Tokur’un naaşı yarın Salıpazarı Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kalfalı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.
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