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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Amanos'larda 15 kilo A-4 plastik patlayıcı, 20 kilo amonyum nitrat ele geçirildi Haberi

Amanos'larda 15 kilo A-4 plastik patlayıcı, 20 kilo amonyum nitrat ele geçirildi Haberi

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Terörle Mücadele Plastik Patlayıcı Amonyum Nitrat Terör Örgütü Teröristler 

-Bulunan malzemelerin çıkarılması
-Sergilenmesi
-Detaylar

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerinde sürdürülen operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü 15 kilo A-4 Plastik patlayıcı ile 20 kilo amonyum nitrat ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 3 noktada toprağa gömülü vaziyette jelikan bidon içerisinde 15 kilo dinamitle güçlendirilmiş A-4 plaslik patlayıcı, 20 kilo mazotla güçlendirilmiş amonyum nitrat, 20 adet pil, 2 adet radyo, 4 adet uyku tulumu, 50 kilo un, 50 kilo şeker, 20 kilo çay ile birlikte çeşitli miktarlarda gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda tahkikat başlatıldı. (İBR-
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