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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Amanos Dağları'nda sonbahar manzaraları

Amanos Dağları'nda sonbahar manzaraları

Dağlardaki doğal renklerin görüntüleri

Hafta Sonu Şelale Ziyaretçiler Sonbahar Irak 

-Yürüyüş gurupları
-Ağaçlardan dağlardan doğadaki mantar ve benzeri güzellikler
-Sabun şelalesi

( HATAY )- Yeşilin her tonunun sarı, kırmızı ve turuncu ile buluştuğu kayın ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturuyor HATAY

- Kahramanmaraşın Ahir dağının güneyinden başlayıp Osmaniye boyunca uzanıp Hatay'da Asi Nehrinin Akdeniz'e döküldüğü Samandağı deltasında son bulan Amanos Dağları'nın sonbahar manzaraları görenleri hayran bırakıyor. Güneşli güzel günlerin hüküm sürdüğü bugünlerde Amanos Dağları'nın sonbahar mevsiminde rengarenk görüntüleri doğa severleri kendine çekiyor. Amanos Dağlarının turuncu renklerinin yoğun olduğu Osmaniye Düziçi bölgesi Dumanlı Yaylası hafta sonu ziyaretçi akınına uğruyor. Sonbahar fotoğrafçılığı için en uygun bölgelerden olan Dumanlı Yaylası kayın ormanları ile ziyaretçilerini karşılıyor. Yeşilin her tonunun sarı, kırmızı ve turuncu ile buluştuğu kayın ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Dumanlı Yaylasının dokusunda köknar, sedir ve ardıçların yanı sıra özellikle sonbaharda büyüleyici renkler sergileyen meşe ağaçları da yer alıyor. Fotoğraf, dağcılık ve doğa sporlarının gerçekleştirilmesine imkan sağlayan doğal bir yapıya sahip bölge, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgede bulunan Sabunlu Şelalesi de ziyaretçi akınına uğrayan önemli noktalardan biri.
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