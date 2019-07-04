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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Amanos Dağları'nda orman yangını - OSMANİYE

Amanos Dağları'nda orman yangını - OSMANİYE

- Yanan ormanlık bölgeden görüntü - Söndürme çalışmasına katılan helikopterden detaylarAmanos Dağları'nda orman yangını - Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü - Yangın kontrol altına alındıOSMANİYE (AA) - Amanos Dağları'nın Osmaniye sınırları içinde kalan bölümünde çıkan orman yangınında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü, yangın kontrol altına alındı.Karaçay Şelalesi'nin üst kısımında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına karadan müdahale edilemeyince bölgeye yangın söndürme helikopterleri çağrıldı.Yangın, 5 yangın söndürme helikopteri, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 15 arazöz ve 100 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kayalı Ormanlı Orman Yangını Helikopter Trol 

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