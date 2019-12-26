Amanos Dağları etekleri beyaza büründü - HATAY

: - Karlı dağlardan genel ve detay görüntüler - Kar topu oynayan insanlardan görüntüler Hatay 'da Amanos Dağları etekleri beyaza büründüHATAY (AA) - Soğuk havanın etkili olduğu Hatay 'da Amanos Dağları etekleri beyaza büründü.Amanos Dağları'nın Antakya ilçesine bağlı Kisecik ve Karlısu mahalleleri bölgesinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu devam etti.Yağışla bölgede adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Karda eğlenmek isteyenler yüksek kesimlerin yolunu tuttu.Çeşitli oyunlar oynayan çok sayıda Antakyalı karın tadını çıkardı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım