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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Amanos Dağı eteklerinde kaybolan 6 yaşındaki çocuk aranıyor - HATAY

Amanos Dağı eteklerinde kaybolan 6 yaşındaki çocuk aranıyor - HATAY

- Arama çalışmalarından görüntüler - Drone ve iz takip köpeğinin çalışmalarında görüntü - Kaybolan çocuğun yakınlarından görüntü - 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın fotoğrafı Hatay 'da kaybolan 6 yaşındaki çocuk aranıyor - Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinde kaybolduğu bildirilen 6 yaşındaki Ufuk Tatar için arama çalışması başlatıldıHATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağı eteklerinde kaybolduğu belirtilen 6 yaşındaki Ufuk Tatar için arama çalışması başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Amanos Dağı eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına ailesiyle birlikte ziyarete giden 6 yaşındaki Ufuk Tatar, zihinsel engelli bir yakınıyla ormanlık alanda bulunan kaynaktan su doldurmaya gitti.Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını geri döndüğünde Tatar'ı bulamadı.Ufuk Tatar'ın kaybolduğunu fark eden ailesi de durumu jandarmaya bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri bölgede drone ve iz takip köpeğinin de katılımıyla arama çalışması başlattı.

Jandarma Bild Ormanlı Irak 

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