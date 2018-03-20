Alzheimera karşı mücadelede “El İşi”

-Kadınlardan görüntü

-El işi örmeleri

-Detaylar



( İSTANBUL -HD) İSTANBUL



- Gaziosmanpaşalı kadınlar, alzheimera karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldi. Ellerinde şiş ve örgülerle zihin çalıştıran işler yapan kadınlar, hem alzheimerdan korunma yollarına dikkat çekiyor hem de ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, yakın zamanı hatırlayamama, zamanı ve bulunduğu yeri unutma gibi sorunlara neden olan alzheimer konusunda çok özel bir farkındalığa imza attı. Kadın Koordinasyon Merkezlerinde eğitim gören 50-70 yaş arası 200 kadın, ellerindeki iğne oyası, tığ, şiş ve örgülerle zihin çalıştırıcı faaliyetler yaparak alzheimerdan korunma yöntemlerine dikkat çekti. Gaziosmanpaşa Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Başhekimi Yar. Doç. Dr. Serap Baş ve Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Sibel Kibar Dağlı bilgilendirme semineri verdi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da, bu farkındalığa destek olmak amacıyla kursiyer kadınlarla bir araya geldi. “Kadınlarımızın alzheimera yakalanma riski daha yüksek” Kadınlara yönelik, 7 eğitim merkezinde 49 farklı branşta kurslar düzenlediklerini belirten Gaziosmanpaşa Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Süeda Tuğcu, “El işi kurslarımızla bugün bir farkındalık oluşturmak istedik. Erkekler kahvehanelere, camilere, maçlara gittiklerinden alzheimera yakalanma riskleri daha düşük. Ancak kadınlar evde yalnız kalıyor. Bu nedenle alzheimera yakalanma riskleri daha yüksek. Burada kadınlarımız, Örgü, Nakış, Takı Tasarım, Seramik gibi kurslarımızda hem zihinlerini canlı tutarak alzheimer henüz başlamadan mücadele ediyor hem de yaşam boyu biriktirdikleri stresten uzak kalıyorlar. Ayrıca ürettikleri ürünlerin satışından kendilerine gelir de elde ediyorlar” diye konuştu.

Annesini kaybeden Melahat Teyze alzheimera karşı mücadelede Kadın koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören Melahat Altın 60 yaşında emekli bir ev hanımı. Bundan 4 yıl önce alzheimer durumdaki annesini kaybeden Altın, "Bu hastalığı yaşamış biri olarak alzheimerın nasıl bir hastalık olduğunu çok iyi biliyorum. 6 yıl boyunca anneme baktım. Bu zorlukları ben de yaşamamak için belediyemizin açtığı kursta zihnimi çalıştıran faaliyetlerle alzheimera karşı mücadele ediyorum" dedi.

"Burada öğrendiklerimle torunlarıma çeyiz örüyorum" Bir diğer kursiyer emekli öğretmen Zeliha Tokuç, 2 yıl önce eşini kaybettikten sonra bunalıma girdiğini anlatarak, "Eşimin vefatının ardından içime kapanmıştım. Psikolojim bozulmuştu. Daha sonra yeniden sosyalleşebilmek, hayata tutunabilmek için belediyemizin açtığı kadın kurslarına kayıt oldum. Porselen boyama işiyle hem kendime meşgale buldum hem de birçok arkadaş edindim. Diğer kurslara da kayıt olacağım. Belediyemize her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

72 yaşındaki Firdevs Özdemir ise kursa gitmeye torunlarının teşvik ettiğini ifade ederek, "Burada öğrendiklerimle torunlarıma çeyiz örüyorum" dedi.



