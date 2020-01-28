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28 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Alzheimer hastası yaşlı kadın yanan evden böyle kurtarıldı

Alzheimer hastası yaşlı kadın yanan evden böyle kurtarıldı

-yangın anı cep telefonu ile

Yaşlı Kadın İlk Müdahale İtfaiye Merdiveni Sağlık Ekibi Cep Telefonu 

--yangından kurtarma anı
--itfaiye ve 112 ekiplerinin çalışması
--yanan bölgeden detay

( ANTALYA )- Yangın sırasında eşi ve bakıcısıyla birlikte evin balkonuna sığınan Alzheimer hastası yaşlı kadın, itfaiye merdiveniyle indirildikten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alzheimer hastası yaşlı kadını Yanan evden İtfaiye ve 112 ekipleri çıkardı. Yangın sırasında eşi ve bakıcısıyla birlikte evin balkonuna sığınan Alzheimer hastası yaşlı kadın, itfaiye merdiveniyle indirildikten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay Manavgat Eski Hisar Mahallesi 4541 sokak ta yaşandı. Erdinilen bilgiye göre Arif Şen’e ait evden çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat birimine ait itfaiye, 112 sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Arif Şen, eşi Şerife ve bakıcıları evin balkonuna çıkarken, dumandan etkilenen ve Alzheimer hastası olduğu bildirilen Şerife Şen, bulunduğu yerden 112 sağlık ekibi ve itfaiye görevlileri tarafından itfaiyenin üzerine alındı. Görevlilerin kucaklarında taşıdıkları yaşlı kadına ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldıktan sonra Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde yangının 2. Katın giriş kapısı önüne merdiven boşluğuna bırakılan soba külünden kaynaklanmış olabileceği bildirildi.
(AK
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