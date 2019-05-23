Alzheimer hastası yaşlı kadın su kuyusunda bulundu

-Kadının taşınması

-Kadının ambulansa götürülmesi

-Çevresel kalabalık



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan yaşlı kadın, yaşadığı mahalledeki su kuyusunda bulundu KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 70 yaşındaki alzheimer hastası kadın, yaşadığı mahallede su kuyusunda bulundu. Olay, ilçeye bağlı Memişkahya Mahallesinde meydana geldi. Alzheimer hastası olan Besey Tıkız (70), akşam saatlerinde eve gelmeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma; 3 asayiş, 1 komando timi ve 30 güvenlik koruyucusu ile birlikte arama çalışmalarına başladı.

Yapılan aramalarda yaşlı kadının yaşadığı mahallede su kuyusuna düştüğünü tespit eden ekipler, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. AFAD ekipleri, yaşlı kadını düştüğü su kuyusundan çıkardı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumu ciddiyetini korurken, Pazarcık Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

