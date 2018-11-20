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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Alzheimer hastası yaşlı kadın derede ölü bulundu

Alzheimer hastası yaşlı kadın derede ölü bulundu

Yaşlı kadının olay yerinden detay

Yaşlı Kadın Jandarma Alzheimer Hastası Kız Kardeş Alzheimer 

-Cenaze aracına konuluşu

( BİLECİK )- 20 gün önce de kız kardeşini kaybeden kadının suda boğulduğu tahmin ediliyor BİLECİK

- Bilecik'te sabah saatlerinden evinden çıkarak kayıplara karışan alzheimer hastası yaşlı kadın, yapılan arama çalışmaları sonucu evinin arkasındaki derenin içinde ölü bulundu. Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Küplü Köyü Asfalt Altı Sokak'ta bir aile apartmanında ikamet eden alzheimer hastası İlhan Ayaş (84) isimli yaşlı kadını sabaha karşı evinden çıktı. Sabah kalkınca annesinin evine giden oğlu, annesini evde bulmayınca hemen aramaya çıktı. Tüm köy yaşlı kadını bulmak için seferber oldu. Köyde yaşayan Murat Yavaş isimli vatandaş, yaşlı kadını evinin 50 metre uzaklıktaki Karası deresinde hareketsiz halde buldu. Olay yerine hemen jandarma, AFAD ve 112 Acil Sevis ekipleri yönlendirilirken, yaşlı kadının ilk belirlemelere göre suda boğularak öldüğü tahmin ediliyor. Yaşlı kadının cesedi olay yerine gelen savcının ilk incelemesinin ardından AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılarak Bilecik Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Öte yandan yaşlı kadının kız kardeşinin de 20 gün önce hayatını kaybettiği öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (CKT-Y)
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