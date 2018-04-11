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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Alzheimer hastası kayıp yaşlı adamı AFAD ekipleri buldu

Alzheimer hastası kayıp yaşlı adamı AFAD ekipleri buldu

yaşlı adamdan görüntü

Hastane Jandarma Yaşlı Adam Trol 

-AFAD ekiplerinin yaşlı adama yardımcı olmasından görüntü
-yakınlarından görüntü
-jandarma ekiplerinden görüntü
-detaylar

( ÇORUM -ÖZEL) ÇORUM

- Çorum’un Alaca ilçesinde sabah kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından dağlık alanda bulundu. Olay, ilçeye bağlı Çırçır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah evinden çıkan Alzheimer hastası Garip Özdemir (88) eve dönmeyince yakınları jandarmayı arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerini bilgilendirdi. Alzheimer hastası olduğu belirtilen yaşlı şahıs İl AFAD Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları aramalar sonucu kaybolduğu dağlık alanda bulundu. AFAD ekipleri tarafından 112 sağlık görevlilerine teslim edilen Yıldırım, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.
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