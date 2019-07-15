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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Alzheimer hastası kadın 4 gündür kayıp Haberi

Alzheimer hastası kadın 4 gündür kayıp Haberi

kayıp kadını arama çalışmaları

İsaf Jandarma Köpek Alzheimer Hastası Alzheimer 

-röportajlar
-kadının fotoğrafı

( BALIKESİR )- Kayıp kadın için iz köpeği ve drone getirildi BALIKESİR

- Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Yağcılar kırsal mahallesine misafir olarak giden Alzheimer hastası kadın kaybolduğu cuma gününden bugüne dek bulunamadı. Adapazarı'nda ikamet eden ve Bigadiç'in Yağcılar kırsal mahallesinde bulunan dünürünün yanına misafir olarak gelen 76 yaşındaki Sevim Güler cuma günü kayboldu. Kayıp bilgisi üzerine jandarma, AFAD ekipleri ve köylü vatandaşların aramasına rağmen hasta kadına bugüne kadar ulaşılamadı. Jandarma, AFAD ve köylülerin cuma günü başlayan aramalara jandarma iz köpekleri ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğünden getirilen drone ile arama çalışmaları devam ediyor. Görgü tanıkları kaybolan alzheimer hastası kadını cuma günü saat 06.00 saatlerinde Yağcılar Mahallesinden Dursunbey istikametine doğru yürürken gördüğü beyanı üzerine aramalar yol boyunda bulunan mahalle ve arazilerde devam ettiği öğrenildi. Arama ve kurtarma ekipleri arazilerin yanı sıra köy içinde bulunan eski ve terk edilmiş evlerde de arama çalışmalarına devam ediyor. Arama çalışmalarının kayıp Sevim Güler'in bulununcaya kadar devam edeceği öğrenildi.
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